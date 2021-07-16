BOĞAZ'DA TANKER ARIZASI
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BOĞAZ'DA TANKER ARIZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Boğazı'nda arızalanan 256 metrelik boş haldeki tankere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

İSTANBUL Boğazı'nda arızalanan 256 metrelik boş haldeki tankere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Le Havre'den Novorossiysk'ye gitmekte olan STI ELYSEES isimli 256 metrelik boş tankerin, İstanbul Boğazı Umuryeri mevkiinde makine arızası yapması üzerine gemide bulunan kılavuz kaptan tarafından demir atıldı. Gemiye müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı, Kurtarma 8 ve Kurtarma 12 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edildi. Gemi, makinesinin çalıştırılmasının ardından demir alarak römorkörler eşliğinde Boğaz geçişine devam etti

BOĞAZ'DA TANKER ARIZASI
BOĞAZ'DA TANKER ARIZASI
BOĞAZ'DA TANKER ARIZASI
BOĞAZ'DA TANKER ARIZASI
BOĞAZ'DA TANKER ARIZASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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