BOĞAZ'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN AN KAMERADA

İstanbul Boğazı'nda arızalanan 'River Elbe' adlı kuru yük gemisinin sahilde bulunan yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
İstanbul Boğazı'nda arızalanan 'River Elbe' adlı kuru yük gemisinin sahilde bulunan yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
İstanbul Boğazı'nda Panama bandralı 'River Elbe' adlı kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Yeniköy Dönüşü'nde sürüklenmeye başlayan geminin sahildeki yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı