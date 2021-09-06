Boğaz'da caz resitali
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Boğaz'da caz resitali

Boğaz'da caz resitali
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam müziğin iki güçlü ismi Fatih Erkoç ve Kerem Görsev'i ağırladı.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam müziğin iki güçlü ismi Fatih Erkoç ve Kerem Görsev'i ağırladı.

Caz müzik tutkunlarının akın ettiği gecede, Boğaz'da müzik resitali yaşandı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan usta sanatçılar, 'Black Orpheus, Green Dolphin, All Of Me' gibi seçkin parçaların olduğu geniş bir repertuvar ile dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.


Boğaz'da caz resitali
Boğaz'da caz resitali
Boğaz'da caz resitali
Boğaz'da caz resitali
Boğaz'da caz resitali
Boğaz'da caz resitali
Boğaz'da caz resitali

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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