Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı Meksika'da, iktidarsızlık sorunu yaşayan adam boğalar için geliştirilen ilacı içince 3 gün boyunca ereksiyon yaşayıp hastanelik oldu.

Meksika'nın Veracruz eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İktidarsızlık sorunu bulunan bir adam, bölgede yaşayan çiftçilerden ilaç aldı. Boğaların iktidarsızlık sorunu için geliştirilen ilacı içen adam 3 gün boyunca ereksiyon sorunu yaşayınca soluğu hastanede aldı.

Adamın erekte haldeki cinsel organını gören doktorlar şaşkına döndü. Yerel basına konuşan doktorlar, "Veracruz'da bir iktidarsızlık ilacı satın almış ve daha sonra kullanmış. Bu ilacı bölgede yaşayan çiftçilerden satın almış. Çiftçiler bu ilacı boğaları çiftleştirmek için kullanıyormuş" açıklamasını yaptı.

YÖNETİM, HASTANE YATAĞINDAKİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Doktorlar hastanın kişisel bilgilerini vermezken, 3 gün boyunca cinsel organı erekte vaziyette kalan adamın sağlık durumu hakkında da bir açıklama yapmadı. Hastane yönetimi talihsiz adamın hastane yatağında çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ameliyat olmak zorunda kalan adamın durumu sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı adamın çaresizliği ile dalga geçti.