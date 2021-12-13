BODRUMLU GENÇLER HEM KARADA HEM DENİZDE SÖRF KEYFİ YAPIYOR

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir grup gencin kaykayla yaptığı sörf görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Hem karada hem de denizde sörf yapan gençler, rüzgarın tadını doyasıya çıkarıyor. Sörf eğitmeni Poyraz Sinan Sarı, Pandemi döneminde birebir teması olmayan en güzel sporlardan biri sörf dedi.

Bodrum'da gençler denizdeki sörf heyecanını karaya da taşıdı. Bodrum Belediyesi'nin normal bir kaykayın üzerine uygun aparatla yerleştirdikleri sörf ile dikkati çeken grubu sosyal medya hesabından paylaşması üzerine görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı. Bodrum ilçesinde bir spor kulübünde eğitmenlik yapan Poyraz Sinan Sarı ve öğrencileri hem karada hem de denizde rüzgarın ritmine kapılarak sörf keyfi yaptıklarını söyledi. Görüntülerin yayılmasından sonra kaykayla karada sörfün insanları şaşırttığını ve bu sporun merak uyandırdığını dile getiren Sarı, sörfün her yerde yapılmasından keyif aldığını belirtti.

'DERS ALMAK İSTEYEN OLDU'

Kaykayla sörf yapmaktan keyif aldığını söyleyen Poyraz Sinan Sarı, Biz daha önce internette görmüştük. Geçen sene de rüzgarsız bir gün de deneyelim dedik ve oldu. Daha sonra geçen gün rüzgarlı bir havada denedik ve yine oldu. Sörf gibi değil ama yine aynı adrenalini veriyor çok keyifli. Bu sporu yaptığımızı görenler ve ders almak isteyenler oldu. Sosyal medyada yaptığımız sporu beğenenler kadar 'soğuk değil mi Evinize gitsenize' yorumları da aldık. Bizim gibi gençler bu sporu yapıyorsa bırakın yapalım. Kendi önlemlerimizi alıyoruz. Yazın eğitim veriyoruz ve özellikle kış aylarında sörf yapabilmek için rüzgarlı havaları bekliyoruz. Pandemi döneminde birebir teması olmayan en güzel sporlardan biri, suda yakın temas yapamıyoruz. Çoğu insan çocuğu üşür hasta olur diye düşünüyor ama daha aksine kişinin direnci artıyor ve hasta olmuyor dedi.

Milli takıma girmek istediğini söyleyen Ali Çakır (12), Karada yeni başladık ama bu sporu denizde yapmaya çalışıyorum. 2 yıldır bu sporu yapıyorum, okuldan çıktığımda her gün geliyorum. Rüzgar olduğunda denizdeyiz olmadığında kaykayla yapıyoruz. Sörf benim hayatımın bir parçası, her günüm sörfle geçiyor. Daha 12 yaşındayım milli takıma girersem, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve gururlandırmak istiyorum diye konuştu.