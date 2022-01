Bodrum'un Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 62'ye yükseldi

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 13 milyon metreküp su tutma kapasitesi bulunan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yükseldi.

Barajda geçen yıl eylülde yüzde 10'luk seviyelerin altına düşen barajdaki su seviyesi yağışlarla yeniden eski seviyelerine çıktı.

1955'te yapıldığı ve o yıllarda Ege Bölgesi'nin kiremit ihtiyacını karşıladığı belirtilen fabrika kalıntıları ile eski kara yolu ise suyun altında kaldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Mumcular Barajı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin etkilerinin Muğla'nın her türlü hissedildiğini söyledi.

Muğla genelinde yağışların etkili olduğunu anlatan Özçelik, "Bölgede dolu ve yoğun sağanaklar meydana geldi. Yağışın olumsuzluklarının yanında olumlu etkileri de oldu. Geçtiğimiz yıl Mumcular Barajı'nda aynı günde doluluk oranı yüzde 28'ler civarındaydı. Bugün ise yüzde 62 seviyesine ulaşmış durumda. Bu 12 milyon metreküplük suya tekabül ediyor." dedi.

Yer altı su seviyesinde artışların söz konusu olduğuna da dikkati çeken Özçelik, Milas Geyik Barajı'nda da suyun yüzde 59 seviyesinde seyrettiğine vurgu yaptı.

Rehavete kapılmaması gerektiğine dikkati çeken Özçelik, şöyle konuştu:

"Bir an önce kentsel altyapımızı hazırlıklı hale getirmemiz gerekiyor. Bunu olumlu duruma getirip çalışmalarımızı bir an önce gerçekleştirmemiz lazım. Mumcular Barajı'nda şu an için 12 milyon su söz konusu. Bunun 6 milyon metreküpünü tarımsal amaçla kullanıyoruz geriye 6 milyon metreküp kalıyor. Büyük oranda kayıp kaçak söz konusu. Bu gelen miktarın bir bölümü ihtiyacı karşılıyor ama hepsini karşılamaz. Yapacağımız şey altyapı çalışmamız, ilave su kaynaklarını temin etmemiz gerekiyor."

Öte yandan barajdaki su yoğunluğu ile çevresinde sular altında kalan tarımsal alanlar, drone ile havadan da görüntülendi.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet