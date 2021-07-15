Bodrum şarkıları yeniden düzenleniyor
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Bodrum şarkıları yeniden düzenleniyor

Bodrum şarkıları yeniden düzenleniyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yıllardır Bodrum'u, Bodrum aşkını ve sevgisini anlatan notaların yeni nesil ile tekrar buluşması için Bodrum şarkıları yeniden düzenleniyor. Müziğin evrensel gücü ile Bodrum bir kez daha sanatın dili ile kendini anlatacak. Ömür Gedik, Metin Özülkü, Bodrum Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri Serkan Ceylan ile birlikte Bodrum Belediye Başkanı ve Botav Yönetim Kurulu Başkanı Ahnmet Aras ile bir araya gelerek projenin detaylarını konuştu.

Bodrum'da geçen, Bodrum'u anlatan 6 şarkıdan oluşacak dijital albüm Ağustos ayında piyasaya çıkacak. Bodrum Tanıtma Vakfı Projesi olan 'Bodrum Şarkıları' albümü, yıllardır dillerden düşmeyen Bodrum şarkılarının yeniden düzenlenmiş versiyonlarından oluşacak. Müzikal alt yapı ve teknik yönetim, duayen müzisyen Metin Özülkü tarafından gerçekleştirilecek. Gazeteci ve müzisyen Ömür Gedik ise hem müzisyen kimliği ile hem de proje yönetiminde lider olarak yer alacak.

Albüme ses verecek sanatçılar ise Eda-Metin Özülkü, Seyyal Taner, Ümit Sayın, Mansur Ark ve henüz açıklanmayan sürpriz bir isim olacak. Bodrum şarkılarının yeni jenerasyonlarla buluşmasını da hedefleyen projede yer alacak bir diğer isim ise Deeperise. Tüm dijital platformlarda yayınlanacak olan albümün büyük ses getirmesi bekleniyor. Albüm'ün ilk konseri ise Ağustos ayında Bodrum Tanıtma Vakfının 25. Yılı kutlamalarında gerçekleşecek.

Bodrum şarkıları yeniden düzenleniyor

Kaynak: Snob Magazin

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