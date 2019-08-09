Bodrum protokolü ve hükümlüler kıyıyı temizledi

09.08.2019 17:42

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Kaymakamı, belediye başkanı ve Cumhuriyet başsavcısının da katılımıyla, çevre temizliği gerçekleştirildi.

İlçede geçtiğimiz hafta başlatılan "Hep Birlikte Temiz Bir Geleceğe" projesi kapsamında, Adaboğazı, Değirmenler Mevki, Ali Kelle Ormanı-Kabakum bölgelerindeki temizlik çalışmalarının ardından bugün de Gümbet Koyunda çevre temizliği yapıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü bulunan hükümlüler ile Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri görevlilerinin, Gümbet Koyu içindeki arıtma bölgesinden başlattığı kıyı temizliğine Bodrum protokolü de katıldı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serhat Işık, Denetimli Serbestlik Cumhuriyet Savcısı Hasan Boran Bozdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Ömer Faruk Karaşahin'in de aralarında olduğu Bodrum protokolünün tamamı, ellerine eldiven giyerek, Gümbet Belediye Kafe önünden sahil boyunca yürüyerek çöp topladı.

Yerli ve yabancı turistlerin şaşkın bakışları altında, sahile ve yeşil alana atılan sigara izmaritleri, pet şişeler, naylon poşetler, cam atıklar ve daha birçok çeşit çöp protokol üyeleri, hükümlüler ve belediye temizlik görevlileri tarafından toplanarak poşetlendi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, kıyı temizliği sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye işbirliğinde, farkındalık yaratmak için yapılan projenin, çok güzel olumlu katkıları olduğunu söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da belediye olarak her türlü sosyal projenin içinde var olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yapılan çevre temizliği etkinliğinin farkındalık yaratmak için gerçekleştirildiğini söyleyen Aras, "Bodrumumuz temiz olmalı. Temiz bir Bodrum için el ele verdik. Gümbet'in bu bölgesini pırıl pırıl ettik. Bundan sonra vatandaşlarımızdan dileğimiz kirletmemeleri." ifadesini kullandı.

Yaklaşık üç saat süren temizlik çalışmaları sonunda sadece kıyıdan 2 bin 430 kilogram çöp toplandı. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra, Gümbet Koyu'nun farklı noktalarına, üzerinde farkındalık mesajlarının yer aldığı tabelalar yerleştirildi.

Kaynak: AA