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Bodrum Kaymakamı Bayar ve AK Parti İlçe Başkanı Gökmen Karaada'da dalış yaptı

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum Kaymakamı Bayar ve AK Parti İlçe Başkanı Gökmen Karaada'da dalış yaptı

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen, dalış turizmini canlandırmak için Karaada'da dalış gerçekleştirdi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Ak Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen, dalış turizmini canlandırmak için Karaada'da dalış gerçekleştirdi.

Kaymakam Bayar ve İlçe Başkanı Gökmen, ilçedeki dalış alanlarını görmek ve dalış turizmini ön plana çıkarmak amacıyla 32 metredeki "Pınar" batığına daldı.

Dalış okulu sahibi üç yıldız uzman dalgıç Kenan Doğan'ın da yer aldığı dalış, su altı kamerasıyla da görüntülendi.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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