Bodrum Kalesi'nde "Yıldızlı Nağmeler" konseri
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Bodrum Kalesi'nde "Yıldızlı Nağmeler" konseri

Bodrum Kalesi'nde 'Yıldızlı Nağmeler' konseri
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Bodrum Belediyesi Kale Konserleri" kapsamında, "Yıldızlı Nağmeler" konseri düzenlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Bodrum Belediyesi Kale Konserleri" kapsamında, "Yıldızlı Nağmeler" konseri düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve bazı firmaların destekleriyle düzenlediği ücretsiz etkinlik, Perihan Sözen ve yıldızlar korosu eşliğinde Zekai Tunca ve Baha Boduroğlu'nun Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki konseriyle devam etti.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, gecede yaptığı konuşmada, destekleri için Bakanlık ile gecede sahne alan sanatçılara teşekkür etti.

Konseri tatilcilerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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