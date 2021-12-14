Bodrum GSF, Yangından Etkilenen Öğrencileri Sanatla Buluşturdu

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanımız ve öğrencilerimiz, yangından en fazla etkilenen yerleşim yerleri arasında bulunan Mazıköy Mahallesinde, ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek kilden heykeller yaptı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), geçtiğimiz yaz ilimizde yaşanan orman yangınları sırasında ekiplerin yürüttüğü yangın söndürme çalışmalarına büyük destek sağladı. Zarar gören bölgelere destek vermeye devam eden MSKÜ, bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Sağlık ve yüksek lisans öğrencilerimiz, yangından en fazla etkilenen mahalleler arasında yer alan Mazıköy'de, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Yukarımazı İlkokulunda örnek bir çalışmaya imza atan Üniversitemiz ekibi, öğrenciler ile kilden heykeller yaptı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen çalışmada ilkokul öğrencileri, bu sayede heykel sanatını uygulamalı öğrenme fırsatı yakaladı.

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