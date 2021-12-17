Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı bünyesindeki dil ve konuşma terapisti görevine başladı

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı bünyesinde dil ve konuşma terapisti görevine başladı.

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümü mezunu Mustafa Yolbir, farklı hastanelerde rehabilitasyon merkezleri ve özel kliniklerde stajını tamamlayıp Diyarbakır'da üç farklı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalıştıktan sonra Bodrum Sağlık Vakfı bünyesinde göreve başladı.

Yolbir, yaptığı açıklamada, dil ve konuşma terapistinin, çeşitli sorunlardan dolayı ortaya çıkan konuşma, dil, iletişim, ses ve yutma bozukluklarının tanı ve tedavisinde görev alan, insan iletişimi ile ilgili bozuklukların yaşam boyu önlenmesinden sorumlu olan bir sağlık meslek mensubu olduğunu söyledi.

Dil ve konuşma bozukluklarının temel olarak yediye ayrıldığına değinen Yolbir, bunların konuşma sesi, akıcılık, gelişimsel dil, motor konuşma, edinilmiş dil, ses ve yutma bozukluklarından oluştuğuna işaret etti.

Aileler için tavsiyelerde bulunan Yolbir, "Aileler için tavsiyem, öz güven ve motivasyonu arttırmak, baskı ve stres oluşturmamak, konuşmaya zorlamamak, teşvik etmek, çocuğun liderliğini takip etmek, özel girdi sağlamaları. Kekemelik konuşanın ağzında değil dinleyenin kulağında başlar." ifadesini kullandı.

Bodrum'dan danışanları kabul edeceğini belirten Mustafa Yolbir, konuşma problemi şikayeti olan tüm bireyleri değerlendirme ve tedavi süreci için vakfa davet etti.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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