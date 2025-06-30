Ortakent Midtown AVM arkasındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. İçerisinden yüksek gerilim hatlarının geçtiği alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İlk müdahaleyi AVM çalışanlarının yaptığı yangınla ilgili ihbarın ardından itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı AVM boşaltılarak kapatıldı. Bodrum elektrikler ne zaman gelecek, Bodrum elektrikler neden kesildi?

BODRUM ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bugün Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın sonrası ekipler müdahale etti. Havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangının ardından bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı.

Bodrum'da çıkan yangın sonrasında tedbir amaçlı elektrikler kesildi.

Yangın kontrol altına alınırken bir süre sonra elektriklerin geri gelmesi bekleniyor.

YANGIN KONTROL EDİLDİ

Yangının ilk belirlemelere göre yüksek gerilim hatlarından çıktığı belirtildi.

Kontrol edilen yangında dört hektarlık (yaklaşık altı futbol sahası büyüklüğü) ormanlık ve makilik alan zarar görürken bölgede soğutma çalışmalarıysa devam ediyor.