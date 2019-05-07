Bodrum'daki Okul Gemisi Samsun'a Uğurlandı

Türkiye'nin ilk yelkenli okul gemisi olduğu belirtilen STS Bodrum Yelkenli Okul Gemisi, milli mücadelenin 100. yılı kapsamında Samsun'a uğurlandı.

19 Mayıs'ta Samsun'da olması planlanan okul gemisinin uğurlanması için Bodrum Kalesi önündeki limanda tören düzenlendi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın, zor günlerden çıkışın, kurtuluşun ve umudun sembolü çok önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler alkışlar eşliğinde denize açılan STS Bodrum Yelkenli Okul Gemisi ile bir süreliğine yolculuğa katıldı.

Törende Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile şarkıcı Zülfü Livaneli de hazır bulundu.

Kaptan ve 14 mürettebatla yola çıkan gemi, yolculuğunda farklı limanlara da uğrayacak.

Kaynak: AA