Bodrum'da yılbaşı öncesi trafik yoğunluğu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yeni yıla girmek isteyenler, trafik yoğunluğu oluşturdu.

Yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilenler, büyükşehirlerden ilçeye gelmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren ilçe girişinde yoğunluk oluştu. Gümbet, Bitez, Konacık, Ortakent, Yalıkavak, Gündoğan,Turgutreis ve Göltürkbükü bölgelerindeki denetimler arttırıldı. Trafiğe zaman zaman müdahale eden polis ekipleri, yoğunluğu azaltmaya çalıştı. Denetimler çerçevesinde maske ve kimlik ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolleri yapıldı. Ayrıca ekipler, dron ile havadan da denetim gerçekleştiriyor.Günlük ortalama 2 bin kişinin giriş yaptığı Bodrum'da, yazlık sahibi olanlar ve yerli turistlerle birlikte, yılbaşında nüfusun 600 bine ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN