Bodrum'da yerli tatilciler sosyal mesafeli denizin keyfini çıkardılar
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Bodrum'da yerli tatilciler sosyal mesafeli denizin keyfini çıkardılar

BODRUM'da tatilciler, koronavirüs önlemlerine uyarak kavurucu sıcakta denize girip, serinledi.

Bodrum'da yerli tatilciler sosyal mesafeli denizin keyfini çıkardılar
09.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:33

BODRUM'da tatilciler, koronavirüs önlemlerine uyarak kavurucu sıcakta denize girip, serinledi. Şezlonglar arasında 2 metre mesafe kuralına uyulduğu gözlenirken; aileler, güneşli havanın tadını çocuklarıyla çıkardı.

Bodrum'un dünyaca ünlü Gümbet, Ortakent  Kumbahçe Plajları, yeni normalleşme süreciyle birlikte eski yoğun günlerine kavuşuyor. Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü ilçede, nem oranı yüzde 53'leri gördü. Hava sıcaklığını fırsat bilen tatilciler, serin suyun keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenirken, bazıları ise denizde çocuklarıyla birlikte yüzerek serinledi. Bodrum'un ünlü plajlarının tadını yerli tatilciler çıkardı.

İstanbul'dan Bodrum'a ilk kez tatil için geldiğini belirten güzellik uzmanı Yeşim Yılmaz (32), "Bodrum genelinde herkesin maske takarak gezdiğini gördüm. Çocuklarımla birlikte sahile gelinceye kadar maskemizi çıkarmadık. Sahilde de herkes koronavirüs önlemlerine karşı dikkatli davranıyor. Şu ana kadar pek bir sıkıntı görmedim" dedi.

Almanya'dan tatile geldiğini belirten Buse Çakır (28) ise "Hava güzel ortam güzel güzel Bodrum'un tadını çıkarıyoruz, sosyal mesafemize dikkat ediyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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