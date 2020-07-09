Bodrum'da yerli tatilciler sosyal mesafeli denizin keyfini çıkardı Bodrum'da yerli tatilciler sosyal mesafeli denizin keyfini çıkardıMUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki tatilciler, koronavirüs önlemlerine uyarak kavurucu sıcakta denize girerek serinlemenin keyfini yaşadı.

Bodrum'da yerli tatilciler sosyal mesafeli denizin keyfini çıkardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki tatilciler, koronavirüs önlemlerine uyarak kavurucu sıcakta denize girerek serinlemenin keyfini yaşadı. Şezlonglar arasında 2 metre mesafe kuralına uyulduğu gözlenirken; aileler, güneşli havanın tadını çocuklarıyla çıkarıyor.

Bodrum'un dünyaca ünlü Gümbet, Ortakent Kumbahçe Plajı, yeni normal hayata geçilmesinin ardından eski yoğun günlerine kavuşuyor. Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü ilçede, nem oranı yüzde 53'leri gördü. Hava sıcaklığını fırsat bilen tatilciler, serin masmavi suların keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenirken, bazıları ise denizde çocuklarıyla birlikte yüzerek serinledi. Bodrum'un ünlü plajları tadını yerli tatilciler çıkardı.

İstanbul'dan Bodrum'a ilk kez tatil için geldiğini belirten güzellik uzmanı Yeşim Yılmaz (32), "Bodrum genelinde herkesin maske takarak gezdiğini gördüm. Çocuklarımla birlikte sahile gelinceye kadar maskemizi çıkarmadık. Sahilde de herkes koronavirüs önlemlerine karşı dikkatli davranıyor. Şu ana kadar pek bir sıkıntı görmedim" dedi.

Almanya'dan tatile geldiğini belirten Buse Çakır (28) ise hava güzel ortam güzel güzel Bodrum'un tadını çıkarıyoruz, sosyal mesafemize dikkat ediyoruz dedi.

Kaynak: DHA