Bodrum'da yaşayan ve kanser tedavisi gören İspanyol arkeolog yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da yaşayan ve kanser tedavisi gören İspanyol arkeolog yaşamını yitirdi

Bodrum'da yaşayan ve kanser tedavisi gören İspanyol arkeolog yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve iki yıldır kanser tedavisi gören İspanyol arkeolog Dr. Berta Lledo (51), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve iki yıldır kanser tedavisi gören İspanyol arkeolog Dr. Berta Lledo (51), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

Türkiye kıyıları ile Japonya'daki Ertuğrul Fırkateyni Kazı ve Kurtarma Projesi'ni yürüten kaptan Tufan Turanlı'nın eşi olduğu öğrenilen iki çocuk annesi İspanyol arkeolog Dr. Berta Lledo, bugün saat 03.30 sıralarında tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Japonya'nın Kushimoto kenti açıklarında, 1890 yılında 550 gemicisi ile batan Ertuğrul Fırkateyni kazısında proje koordinatörlüğü ve Bodrum 'daki Sualtı Arkeoloji Enstitüsü'nde önemli restorasyon, kazı ve kurtarma çalışmalarına imza attığı öğrenilen Berta Lledo'nun, yaklaşık 2 yıldır kanser ile mücadele ettiği ve son zamanlarda durumunun kötüleşmesi sonucu Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Öte yandan, Berta Lledo'nun İspanya'dan gelecek yakınları için cenazesinin bekletildiği ve perşembe günü Bitez Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. 

  


Bodrum'da yaşayan ve kanser tedavisi gören İspanyol arkeolog yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

Son Dakika | Türkiye'de 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika | Türkiye'de 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye terörle mücadelede kendisini ispatlamış bir ülke olarak özellikle Angola'nın da yanında yer alacaktır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye terörle mücadelede kendisini ispatlamış bir ülke olarak özellikle Angola'nın da yanında yer alacaktır."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Metin Oktay Hakan Reçber Abdullah Avcı Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum'da yaşayan ve kanser tedavisi gören İspanyol arkeolog yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 23:39:00. #1.15#

title