Son dakika... Bodrum'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Kumbahçe Mahallesi Akçabük Sokak'taki bir evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yaşayan bir kişinin ise kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenildi.

Elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.