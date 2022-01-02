Bodrum'da, üzerine beton kaplama düşen Furkan toprağa verildi

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, evlerinin bahçesinde oynadığı sırada üzerine beton kaplamanın düşmesi sonucu ölen 2 yaşındaki Furkan Akmeşe, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Gümüşlük Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde oynayan Furkan Akmekşe'nin üzerine beton kaplama düştü. Çocuğunun yerde hareketsiz yattığını gören Mesut Akmeşe ve eşi kendi imkanlarıyla Furkan Akmeşe'yi özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 yaşındaki Furkan Akmeşe yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerince evin bahçesinde inceleme yapıldı. Furkan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bugün Gümüşlük Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakaip Furkan Akmeşe için cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi ve yakınları katıldı. Akmeşe gözyaşları içerisinde Karakaya Mezarlığı'na definedildi.