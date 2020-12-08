Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir pansiyona düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutreis Mahallesi'ndeki bir pansiyonda uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, R.I, Y.D, O.A. ve K.A'nın kaldığı odada yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı