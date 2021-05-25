Bodrum'da üç yavru kirpi korumaya alındı
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Bodrum'da üç yavru kirpi korumaya alındı

Bodrum'da üç yavru kirpi korumaya alındı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Kültür Sanat

Muğla'nın Bodrum ilçesinde anneleri ölen 3 yavru kirpi koruma altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde anneleri ölen 3 yavru kirpi koruma altına alındı.

Konacık Mahallesi Tulup Sokak'ta oynayan çocuklar, yol kenarındaki kirpileri görünce durumu ailelerine bildirdi.

Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen kirpiler, veteriner hekimlerce sağlık kontrolünden geçirildi. Kirpiler Bodrum Belediyesince korumaya alındı.

Öte yandan, jandarma ekiplerinin bitkin halde bulduğu tilki tedaviye edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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