Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
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Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelde çektirdiği üstsüz pozunu Instagram hesabının hikayeler kısmından takipçileriyle paylaştı.

21.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:24

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina sürecini evinde geçiren Şeyma Subaşı, 1 Haziran'da seyahat kısıtlamasını kaldırılmasının ardından tatil sezonunu İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da açmıştı. Burada kızı Melisa ve İtalyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte tatilin tadını çıkaran Şeyma Subaşı, rotasını Bodrum'a çevirdi.

Şeyma, Bodrum'dan da tatil karelerini sık sık sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

ÜSTSÜZ POZ PAYLAŞTI

Şeyma Subaşı, bu sefer kaldığı otelde çektirdiği üstsüz pozunu Instagram hesabının hikayeler bölümünden "sarı kalp" emojisi ile paylaştı.

SEVGİLİSİNİ İTALYA'YA UĞURLADI

Öte yandan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Guido Senia'yı İtalya'ya uğurlamadan önce çekilmiş bir karesini paylaştı. Subaşı, paylaşımına, "Üç ay on gün yan yana geçirdikten sonra ülkesine geri dönüyor ama umarım yakında görüşürüz bebeğim" notunu düştü .

Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
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