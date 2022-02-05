BODRUM'DA ŞUBAT AYINDA BAHAR HAVASI

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, şubat ayında güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahilleri ve plajları doldurdu. Güneşin keyfini doyasıya çıkaranlar bol bol fotoğraf çektirdi.

Bodrum'da geçtiğimiz hafta soğuk ve yağışlı havanın ardından hava sıcaklığı bugün 20 dereceye ulaştı. Güneşli ve güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar Kumbahçe sahilini ve Gümbet sahilini doldurdu. Yerli ve yabancı turistler sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Bazı vatandaşlar plajda sohbet ederken bazıları aileleriyle birlikte vakit geçirdi. Çocuklar deniz ve kumun keyfini yaşarken, kimi vatandaşlar köpekleriyle birlikte yürüyüş yaptı. Öte yandan, meteoroloji raporuna göre hava sıcaklığının yarın da aynı derecelerde olacağı tahmin ediliyor.

Köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan Gökçe Saadet, "20 yıldır Bodrum'da yaşıyorum ilk defa bu sene bu kadar soğuk gördüm. Bugün hava güneşli ve köpeğimle birlikte yürüyüşe çıktık" dedi.