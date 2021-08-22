Bodrum'da sopalı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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Bodrum'da sopalı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Bodrum'da sopalı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişinin sopalı saldırısına uğrayan 1 kişi ağır yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişinin sopalı saldırısına uğrayan 1 kişi ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir taksi durağında çalıştığı öğrenilen H.A, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin sopalı saldırısına uğradı.

Aldığı darbelerle yere düşen ve ağır yaralanan kişi, haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen özel bin hastaneye ait ambulansla, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan H.A'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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