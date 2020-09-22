Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu Yaz tatillerine devam eden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, önceki gün Bodrum'da hem denize girdi hem de romantik anlar yaşadı. Tatilin keyfini çıkaran çift, birbirini öpücüklere boğdu.

Eski model Ebu Şallı ile eşi Uğur Akkuş, Bodrum tatillerine devam ediyor. Bodrum'un ıssız koylarında tekne tatili yapan çift, romantik dakikalar yaşadı.

TATİLDE AŞKA GELDİLER

Eşini denizde öpücüklere boğan Ebru Şallı, çıktıktan sonra da Akkuş'a duş alırken yardım etti. Çiftin bu anları da objektiflere takıldı. İkiliden Ebru Şallı eşinin dizlerine yatarak, uzun süre güneşlendi. İşlerinden fırsat bulan çift, tatillerine bir süre daha devam edecek.

Son aylarda yaşadığı olaylardan dolayı zor günler yaşayan Ebru Şallı, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından eşiyle olan pozlarını "İyi ki varsın yol arkadaşım" notuyla paylaşmıştı.

Kaynak: Snob Magazin