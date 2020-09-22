Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu
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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu

Yaz tatillerine devam eden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, önceki gün Bodrum'da hem denize girdi hem de romantik anlar yaşadı. Tatilin keyfini çıkaran çift, birbirini öpücüklere boğdu.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu
22.09.2020 10:54 | Son Güncelleme: 22.09.2020 12:39

Eski model Ebu Şallı ile eşi Uğur Akkuş, Bodrum tatillerine devam ediyor. Bodrum'un ıssız koylarında tekne tatili yapan çift, romantik dakikalar yaşadı.

TATİLDE AŞKA GELDİLER

Eşini denizde öpücüklere boğan Ebru Şallı, çıktıktan sonra da Akkuş'a duş alırken yardım etti. Çiftin bu anları da objektiflere takıldı. İkiliden Ebru Şallı eşinin dizlerine yatarak, uzun süre güneşlendi. İşlerinden fırsat bulan çift, tatillerine bir süre daha devam edecek.

Bodrum'da sonbahar aşkı

Son aylarda yaşadığı olaylardan dolayı zor günler yaşayan Ebru Şallı, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından eşiyle olan pozlarını "İyi ki varsın yol arkadaşım" notuyla paylaşmıştı.

Bodrum'da sonbahar aşkı
Bodrum'da sonbahar aşkı

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (1)
BAŞI SAĞOLSUN: BU EBRUNUN HER PAYLAŞIMINI GÖRDÜĞÜMDE AKLIMA ÖLEN OĞLU GELİYOR LAKİN BU EBRUNUN AKLINA HİÇ GELMİYOR HERAL BACAKLARIDA UZATMIŞ DENİZDE KEYİF YAPIYO NEYSE BAŞI SAĞOLSUN
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