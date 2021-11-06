BODRUM'DA POLİS EKİPLERİ YAYA GEÇİDİ DENETİMİ YAPTI - Haberler
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BODRUM'DA POLİS EKİPLERİ YAYA GEÇİDİ DENETİMİ YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerde araç sürücülerine yayalara öncelik verilmesi konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerde araç sürücülerine yayalara öncelik verilmesi konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri çevreyolu başta olmak üzere okul çevresinde yayaların, yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğünü sağlamak için uygulama yaptı. Uygulama kapsamında, araç sürücülerine yaya geçitlerinden geçişlerde yayalara yol vermeleri ve bu hususta yaşanabilecek kazaların önüne geçme ve güvenli geçişlerini sağlama adına bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Ekiplerce yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

BODRUM'DA POLİS EKİPLERİ YAYA GEÇİDİ DENETİMİ YAPTI

BODRUM'DA POLİS EKİPLERİ YAYA GEÇİDİ DENETİMİ YAPTI

BODRUM'DA POLİS EKİPLERİ YAYA GEÇİDİ DENETİMİ YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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