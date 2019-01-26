Bodrum'da Otomobille Sel Sularına Kapılan Nişanlı Çiftin Cansız Bedenlerine Ulaşıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sel sularına kapılan otomobildeki 27 yaşındaki Çağlar Bencik ile nişanlısı 23 yaşındaki Billur Atik'ten acı haber geldi. Billur Atik'in köprü korkuluklarına takılı cesedine ulaşıldı. Kayıp olan Çağlar Bencik'in de arama çalışmalarından bir süre sonra cansız bedenine ulaşıldı.

OTOMOBİL SEL SULARINA KAPILDI

Bodrum'da gece etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Mumcular Mahallesi Akarca mevkiinde dere taştı. Bu sırada bir nişandan dönen elektrik teknisyeni Çağlar Bencik ile 2 aylık nişanlısı sosyal bilgiler öğretmeni Billur Atik'in içinde bulunduğu 48 ABL 07 plakalı otomobil, sel sularına kapıldı.

NİŞANLI ÇİFTİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çağlar Bencik yönetimindeki otomobilin sürüklendiğini gören bir vatandaşın ihbarıyla sağlık, itfaiye, jandarma, UMKE, AFAD, AKUT ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında, Billur Atik'in köprü korkuluklarına takılı cesedine ulaşıldı. Kayıp olan Çağlar Bencik'in bulunması için çalışma başlatıldı. Bir süre sonra Bencik'in de cansız bedenine ulaşıldı.

Çağlar Bencik

"ÖLDÜĞÜM GÜN PEK DE GENÇTİ RAHMETLİ" PAYLAŞIMI

Yaşamını yitiren Billur Atik'in olaydan saatler önce, bir cenaze töreni fotoğrafı paylaşımını retweet ettiği ortaya çıktı. Bu paylaşımda 'bu ben' başlığıyla, üzerine, 'öldüğüm gün pekte gençti rahmetli' yazdığı görüldü.

Billur Atik

Kaynak: DHA