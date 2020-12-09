Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıda, ölü halde caretta caretta bulundu.

Yahşi Mahallesi açıklarında rüzgar sörfü yapan Lena Erdil, hareketsiz bir deniz kaplumbağasının kıyıya vurmak üzere olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, yaptığı incelemelerde hayvanın vücudunun üst kısmına aldığı darbe sonucu öldüğünü tespit etti.

Dalgalar ve vatandaşların da yardımıyla kıyıya çıkarılan deniz kaplumbağası, uygun bir alana gömülmek üzere belediyeye ait iş makinesiyle bölgeden alındı.

Lena Erdil'in babası Güven Erdil, AA muhabirine, deniz kaplumbağasının açıkta bir teknenin çarpması sonucu öldüğünü tahmin ettiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı