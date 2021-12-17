Bodrum'da öğrenciler belediye ekipleriyle sahilde çevre temizliği yaptı

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğrenciler, belediye ekipleri eşliğinde sahilde çevre temizliği yaptı.

Dereköy Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu İlkokulu ile Gümüşlük Kemal Durmaz İlkokulu ve Ortaokulu yürüttükleri "Doğa Dönüşüyor eTwinning" projesi kapsamında, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle Turgutreis sahilinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kıyıdaki çöpleri poşetlere toplayan minik öğrenciler büyüklerini, çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet etti.

Doğanın korunması için duyarlılığın artırılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik sonrası belediye yetkilileri tarafından öğrencilere, çevre temizliğinin ve geri dönüşümün önemi anlatıldı.

Toplanan atıklar daha sonra ayrıştırma işlemlerinin ardından geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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