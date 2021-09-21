Bodrum'da mavi tura çıkan işitme engelliler koyları gezdi - Haberler
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Bodrum'da mavi tura çıkan işitme engelliler koyları gezdi

AA / Ali Ballı - Haberler | Kültür Sanat
Bodrum'da mavi tura çıkan işitme engelliler koyları gezdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mavi turda buluşan işitme engelliler koylarda aileleriyle gezinti yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mavi turda buluşan işitme engelliler koylarda aileleriyle gezinti yaptı.

Bodrum Belediyesi ve Marmara İşitme Engelliler Derneğince, 23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında tekne turu düzenlendi.

Etkinliğe katılan yaklaşık 70 işitme engelli ve ailesi koyları gezdi.

Marmara İşitme Engelliler Derneği Başkanı Şebnem Şen, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerine destek veren belediye yetkililerine teşekkür etti.

İşitme engelli bireylere keyifli zaman geçirtmeyi düşündüklerini anlatan Şen, şöyle konuştu:

"Bu turda belli bir yaşa gelip tekne turuna hiç katılmayan arkadaşlarımız var. Onlar ilk defa tekne turu yaptıkları gibi şu anda da çok mutlular. Bodrum'da 70'e yakın işitme engelli var. Aralarında okuma yazma bilenler daha aktif ve sosyal aktivitelere katılım sağlayabiliyor. Okuma yazma bilmeyenleri de topluma kazandırmak adına, özel bir okuma yazma seferberliği uygulamak gerekiyor."

Bodrum'da mavi tura çıkan işitme engelliler koyları gezdi

Bodrum'da mavi tura çıkan işitme engelliler koyları gezdi

Bodrum'da mavi tura çıkan işitme engelliler koyları gezdi

Bodrum'da mavi tura çıkan işitme engelliler koyları gezdi

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bodrum'da mavi tura çıkan işitme engelliler koyları gezdi - Haberler
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