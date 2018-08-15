Bodrum'da Makilik Yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki çıkan yangında, 1 dönüm makilik alan zarar gördü.
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki çıkan yangında, 1 dönüm makilik alan zarar gördü.
Ortakent-Yahşi Mahallesi Üniversite Caddesi yakınındaki makilik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllüleri de destek verdi.
Bu arada yangın söndürme çalışmalarını, yoldan geçen araçtakiler durarak izledi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 dönümlük makilik alan zarar gördü.