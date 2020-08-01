Bodrum'da makilik alanda yangın
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.
01.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 01.08.2020 17:02
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.
Turgutreis Mahallesi Bayrak Tepesi mevkisinde yerleşim yerlerine yakın makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Bodrum Orman İşletme Şefliğine ait arazöz ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ile AKUT ekipleri de destek veriyor.
Kaynak: AA