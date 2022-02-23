Bodrum'da koyda sürü halinde dolaşan yunuslar vatandaşlarca görüntülendi - Haberler
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Bodrum'da koyda sürü halinde dolaşan yunuslar vatandaşlarca görüntülendi

AA, Ali Ballı - Kültür Sanat
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Bodrum'da koyda sürü halinde dolaşan yunuslar vatandaşlarca görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, koyda sürü halinde dolaşan yunuslar görsel şölen oluşturdu.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, koyda sürü halinde dolaşan yunuslar görsel şölen oluşturdu.

Akyarlar Mahallesi sahilinde vakit geçiren vatandaşlar, denizde üçü yavru dört yunusun olduğunu fark etti. Kıyıya yaklaşık 20 metre yaklaşan yunuslar zaman zaman suya dalıp çıktı.

O anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasınca da görüntülendi. Yunusların suya girip çıktığı sırada yaptığı hareketler, kıyıdaki vatandaşların da ilgisini çekti.

Bir süre koyda kalan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

AA / Ali Ballı - Kültür Sanat

Akyarlar, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Haberler

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