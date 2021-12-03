Bodrum'da kaçak iskelelerin yıkımı için çalışma başlatıldı

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaçak olduğu tespit edilen iskelelerin yıkımı için çalışma başlatıldı.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kıyı Kanunu ve Kanun'un Uygulanmasına Dair Yönetmelik'le getirilen yeni düzenlemeler kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce sahillerdeki kaçak iskelelerin yıkımına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarınca hazırlanan ülke genelinde tüm kıyı bandında uygulanması zorunlu olan iskele genelgesine göre başlatılan denetimler, denize girmenin mümkün olduğu kumluk ve çakıllık kıyı alanlarındaki tüm iskeleleri kapsıyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta ile Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, iskelelerle ilgili yeni mevzuat kapsamında kıyılarda sahil şeritlerinin doğal özelliklerini gözeterek korumak ve halkın kullanımını engelleyecek unsurların kaldırılması için denetimlerini sıkı tutuyor.

Ortakent Yahşi Mahallesi sahilindeki iskelenin yıkımı ile başlayan çalışmaların, tüm mahallelerde süreceği ve mevzuata uymayan iskelelerin kıyı alanlarından kaldırılması çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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