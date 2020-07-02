Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattında yaşanan patlama sonrası yolda hasar oluştu.
02.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:01
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattında yaşanan patlama sonrası yolda hasar oluştu.
Ortakent-Yahşi Mahallesi Oyder Caddesi'nde, DSİ içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.
Bölgedeki yolda çukur açıldı, bazı evlerin bahçelerine su doldu.
Belediye ekipleri, onarım ve temizlik çalışması başlattı.
Kaynak: AA