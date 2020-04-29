Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattında yaşanan patlama sonrası yolda hasar meydana geldi.
29.04.2020 19:02 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:02
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattında yaşanan patlama sonrası yolda hasar meydana geldi.
Ortakent-Yahşi Mahallesi Selvi Caddesi'nde, içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.
Patlamanın olduğu bölgedeki yolda çukur açılırken, akan sular ise yolun alt kısmındaki bahçelere doldu.
Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleri yardımıyla temizlik ve onarım çalışması başlattı.
Kaynak: AA