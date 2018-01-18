Bodrum'da Hayatını Kaybeden Polis Araban'da Defnedildi
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve son 2 yıldır tedavi gördüğü beyin tümörü nedeniyle vefat eden polis memuru Hüseyin Altuntaş (43), memleketi Gaziantep’te defnedildi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve son 2 yıldır tedavi gördüğü beyin tümörü nedeniyle vefat eden polis memuru Hüseyin Altuntaş (43), memleketi Gaziantep'te defnedildi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 43 yaşındaki polis memuru Hüseyin Altuntaş, 2 yıldır beyin tümörü rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Bodrum devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Evli ve 1 çocuk babası olan polis memuru Hüseyin Altuntaş'ın cenazesi Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde törenin ardından uçakla memleketi Gaziantep'te getirildi. Cenaze aracı ile Gaziantep Havalimanından alınan Altuntaş'ın cenazesi, Araban ilçesindeki baba ocağına getirildi. Altuntaş'ın cenaze dualarla Araban İlçe Mezarlığında kılınan cenaze namazından ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Polis memurunun cenaze törenine, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç, Araban İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz, Araban İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, Ak Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli polis memurları, daire amirleri, muhtarlar, ilçedeki STK temsilcileri, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP