Bodrum'da genç yeteneklerden "Kumda Çello" konseri
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Bodrum'da genç yeteneklerden "Kumda Çello" konseri

Bodrum'da genç yeteneklerden 'Kumda Çello' konseri
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Kültür Sanat

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Gümüşlük Festival Akademisi (GFA) çello masterclass programına katılan genç yeteneklerin "Kumda Çello" konseriyle devam etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Gümüşlük Festival Akademisi (GFA) çello masterclass programına katılan genç yeteneklerin "Kumda Çello" konseriyle devam etti.

İstanbul Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi devlet konservatuarlarından farklı yaş ve düzeylerden gelen genç çellistler, Fransız çellist Henri Demarquette'den bir hafta süren masterclass programı boyunca deneyimlerini ve tekniklerini bir üst seviyeye taşıyarak sertifika almaya hak kazandı.

Gümüşlük Sahilinde Toprak Ev'de düzenlenen "Kumda Çello" konserinde sanatçılar, J.S. Bach, A. Vivaldi ve A. Caporale gibi bestecilerin eserlerine yer verdi. Genç çellistlerin konseri yaklaşık 2 saat sürdü.

Festival kapsamında konser veren Piyanist Barış Büyükyıldırım da genç sanatçılara piyanoyla eşlik etti.

Festivalin Sanat Danışmanı Gülsin Onay, gecede yaptığı konuşmada, festivalin temel ilkesinin, toplumu kültürel ve entelektüel açıdan her zaman bir adım ileriye taşıyacak projeler gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

Festival, eylüle kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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