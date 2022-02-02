BODRUM'DA FIRTINA YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ, TEKNELER BATTI

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle tekneler suya gömülürken bazı tekneler karaya oturdu. Dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum-Kaş arasında fırtına uyarısı yaptı. Bu kapsamda, sabah saatlerinde 75 kilometre hızla esen fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Gümbet Plajı'nda yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir tekne ve lastik bot karaya oturdu. Tekne sahibi teknesini kurtarmak için ekiplerden yardım istedi. Müsgebi Mahallesi'nde demirleyen bir tekne suya gömüldü. Vinç yardımıyla lüks tekne sudan çıkartılırken, içerisindeki sular boşaltıldı. Ortakent su kanalında bir balıkçı teknesi sulara gömüldü. Karaya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaşırken, iskeleler sular altında kaldı. Datça-Bodrum arası feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Balıkçılara denize açılmamaları konusunda uyarı yapıldı. Etkili olan fırtınanın gece saatleri itibariyle etkisini yitirmesi bekleniyor. Öte yandan, kent genelinde yer yer sağanak yağmur etkisini gösteriyor.