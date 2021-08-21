Bodrum'da "Film Müzikleri" konseri gerçekleştirildi
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Bodrum'da "Film Müzikleri" konseri gerçekleştirildi

Bodrum'da 'Film Müzikleri' konseri gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Kültür Sanat

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 3. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri kapsamında, "Film Müzikleri" konseri verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 3. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri kapsamında, "Film Müzikleri" konseri verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde organize edilen etkinlikte, Kerem Esemen yönetimindeki Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sahne aldı.

Marina Kvlividze'nin baş kemancı olarak eşlik ettiği konserde farklı film müzikleri sanatseverlerle buluşturuldu.

Etkinlikler, 28 Ağustos'ta İzmir Devlet Tiyatrosu'nun sahneleyeceği "Yıldızların Altında" adlı müzikal ile sona erecek.

Bodrum'da 'Film Müzikleri' konseri gerçekleştirildi
Bodrum'da 'Film Müzikleri' konseri gerçekleştirildi
Bodrum'da 'Film Müzikleri' konseri gerçekleştirildi
Bodrum'da 'Film Müzikleri' konseri gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

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