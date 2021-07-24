Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü...Kaptansız kalıp daireler çizen bot karaya vurdu
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Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü...Kaptansız kalıp daireler çizen bot karaya vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü.

Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü...Kaptansız kalıp daireler çizen bot karaya vurdu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaptanı denize düşen şişme bot, tehlike saçtı. Denizde daireler çizen botun daha sonra karaya vurduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Gölköy Mahallesi'ndeki Cennet Koyu'nda seyreden şişme botun kaptanı, henüz öğrenilemeyen bir nedenle denize düştü. Gaz kolu takılı kalan bot, deniz ortasında daireler çizmeye başladı. Çevredekilerin korkulu bakışları arasında bir süre daireler çizen botun, daha sonra karaya vurduğu öğrenildi. Faciadan dönülen olayda yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü...Kaptansız kalıp daireler çizen bot karaya vurdu
Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü...Kaptansız kalıp daireler çizen bot karaya vurdu
Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü...Kaptansız kalıp daireler çizen bot karaya vurdu
Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü...Kaptansız kalıp daireler çizen bot karaya vurdu
Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü...Kaptansız kalıp daireler çizen bot karaya vurdu
Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü...Kaptansız kalıp daireler çizen bot karaya vurdu
Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü...Kaptansız kalıp daireler çizen bot karaya vurdu
Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü...Kaptansız kalıp daireler çizen bot karaya vurdu
Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü...Kaptansız kalıp daireler çizen bot karaya vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

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