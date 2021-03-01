Bodrum'da, depreme dayanıksız okulun yerine yenisi yapılıyor
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Bodrum'da, depreme dayanıksız okulun yerine yenisi yapılıyor

01.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:14
Bodrum'da, depreme dayanıksız okulun yerine yenisi yapılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek yıkılan okulun yerine, bir hayırsever tarafından yaptırılacak okulun temeli atıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek yıkılan okulun yerine, bir hayırsever tarafından yaptırılacak okulun temeli atıldı.

Muğla açıklarında 2017'de meydana gelen depremin en fazla hissedildiği Bodrum'da, okul binalarındaki incelemelerde Umurça İlkokulu'nun depreme dayanıksız olduğu belirlenmişti. Okul, yerine yenisinin yapılması için yıkılmıştı.

İmzalanan protokol kapsamında, merhum Ömer Akın adına oğlu Ogeday Akın tarafından yapımı üstlenen 8 derslikli okulun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kaymakam Yılmaz, okulun yeni eğitim, öğretim dönemine yetiştirileceğini söyledi.

Hayırsever Akın ailesine teşekkür eden Yılmaz "Okula ismini vereceğimiz ailenin merhum büyüğüne Allah'tan rahmet diliyorum. Biz bu okulu devlet olarak yapacaktık. Ogeday kardeşimiz gelip babasının adını yaşatmak için 'biz yapalım' dedi. İnanıyorum ki bu okulda vatanına, milletine, annesine, babasına hayırlı evlatlar yetiştireceğiz." dedi.

Babasının hayırsever olduğunu, Bodrum'a okul ve sağlık ocağı yaptırdığını söyleyen Ogeday Akın ise 2015'de babasının vefatının ardından aklında okul yaptırma projesi olduğunu ifade etti.

Akın, evine giderken okulun yıkılmış olduğunu görüp kaymakamlıkla iletişime geçmesinin ardından okulu yaptırmanın kendilerine nasip olduğunu ifade etti.

Törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz ve Akın ailesi katıldı.

3 bin 200 metrekarelik alanda bin 100 metrekare kapalı alana sahip olacak ilkokulda, 8 derslik, 2 anasınıfı, spor salonu ve çok amaçlı salon yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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