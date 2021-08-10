BODRUM'DA BALE FESTİVALİ MÜZİKALLE BAŞLADI
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BODRUM'DA BALE FESTİVALİ MÜZİKALLE BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ULUSLARARASI Bodrum Bale Festivali, 'Gangster' müzikaliyle başladı.

ULUSLARARASI Bodrum Bale Festivali, 'Gangster' müzikaliyle başladı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sahne aldı. Pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, yangınlar nedeniyle de ertelenmişti. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen 'Gangster' müzikali, ilgi çekti. Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nun caz, big band, tap, rock and roll, çarliston ve twist dansları, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının seslendirdiği şarkılar keyifli anlar yaşattı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 9-17 Ağustos arasında yapılacak festival, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nün iddialı eserlerinden biri olan ve yıllardır seyirciyle buluşan 'Harem' ile devam edecek. 11 Ağustos 2021 Çarşamba ve 13 Ağustos 2021 Cuma akşamları iki temsille Bodrumlu sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlenen seyirci oturma düzeni ile İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeler çerçevesinde, güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi hedeflenen festival, Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek.

BODRUM'DA BALE FESTİVALİ MÜZİKALLE BAŞLADI
BODRUM'DA BALE FESTİVALİ MÜZİKALLE BAŞLADI
BODRUM'DA BALE FESTİVALİ MÜZİKALLE BAŞLADI
BODRUM'DA BALE FESTİVALİ MÜZİKALLE BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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