BODRUM'DA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞINDA DARBEDİLDİ; O ANLAR KAMERADA

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir restoranın bina eklentisinin, kendi otopark arazisi içerisine girdiğini ileri süren H.G. (43), konuşmak için gittiği restoran sahibi Murat Y. ve yanındaki 3 kişi tarafından darbedildi. H.G.'nin darbedilme anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Murat Y.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olay, geçen 2 Şubat'ta saat 12.30 sıralarında Bitez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bitez Mahallesi'nde Murat Y.'nin işlettiği restoranın sonradan yapılan eklentileri H.G.'ye ait otopark arazisine girdi. Otoparkını kiraya verecek olan H.G., kiralayacak kişinin talebi üzerine kadastro ölçümü yaptırarak, net olarak arazisini tespit ettirdi. Ardından da usulsüz olarak otopark arazisine girdiğini ileri sürdüğü Murat Y. ile konuşmak için işlettiği restorana gitti. İddiaya göre, H.G.'nin tapu kadastro çizimlerini göstermesi üzerine otopark arazisine girdiğini kabul etmesine rağmen Murat Y., O kadar yeriniz var, 50 metrenin peşine mi düştünüz Size burayı vermem dedi. Bunun üzerine H.G., konuyu avukatı aracılığıyla çözeceğini belirtip, restorandan ayrıldı. H.G., döndüğü otoparkında Murat Y., kardeşi Mehmet Emin Y., Ali Y. ve Abdurrahim Y.'nin saldırısına uğrayıp, darbedildi. HG., ağabeyi ve amcasını arayıp yardım istedi. Amcası Eyüp G. ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne giden H.G., tedaviye alındı. H.G., kendisini darbeden kişilerin 1800 TL'sini gasbettiğini ve olay sırasında cep telefonunun kırıldığını ileri sürdü. H.G., telefonda görüştüğü Murat Y.'nin, şikayetçi olması halinde tekrar darbetmekle kendisini tehdit ettiğin ileri sürüp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, H.G.'nin darbedilme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde; H.G.'nin otoparka çıktığı sırada 4 kişi tarafından darbedilip, düşürüldüğü, yerdeyken de tekme ve yumruk darbelerine maruz kalması yer aldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

H.G.'nin şikayeti üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis, Mehmet Emin Y., Ali Y. ve Abdurrahim Y.'yi gözaltına alındı. Firari şüpheli Murat Y.'nin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi. Polisteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet Emin Y. ve Ali Y. 'gasp, yağma ve darp' suçlarından tutuklanırken, Abdurrahim Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.