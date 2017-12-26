Bodrum'da Akdeniz Foku Şaşırttı

Bodrum ilçesinde yat limanında yüzen Akdeniz foku, vatandaşları şaşırttı.



Bodrum Kürek Takımı antrenmanı sırasında sporcular, Bodrum Liman girişinde Akdeniz foku gördü. Antrenman devam ederken Bodrum Kalesi önü ve liman içerisinde avlanan Akdeniz foku, renkli görüntüler oluşturdu.



Sporculardan Mustafa Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölü olarak görmeye alıştıkları foku bu kez canlı görmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Akdeniz fokunun yaklaşık iki saat Bodrum açığında avlandığını anlatan Ünlü, "Bizim için inanılmaz bir keyifti." dedi.



Öte yandan Akdeniz fokunun limanda avlandıktan sonra bölgeden ayrıldığı anlar kameralarca kaydedildi.