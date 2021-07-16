Bodrum'da 63 kaçak göçmen yakalandı
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Bodrum'da 63 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da 63 kaçak göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 63 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 63 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün saat 02.15 sıralarında Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenlerin olduğunu bilgisini aldı. Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 63 kaçak göçmen ve  2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakcısı gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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