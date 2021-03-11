Bodrum'da 34 kaçak göçmen kurtarıldı
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Bodrum'da 34 kaçak göçmen kurtarıldı

11.03.2021 05:20 | Son Güncelleme: 11.03.2021 05:24
Bodrum'da 34 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik botun su alması nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik botun su alması nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 9 Mart Salı günü saat 06.30 sıralarında Karaada açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğunu ve botun su alması nedeniyle yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekiplerince boğulma tehlikesi geçiren göçmenler kurtarıldı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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