Bodrum'da 32 kaçak göçmen kurtarıldı
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Bodrum'da 32 kaçak göçmen kurtarıldı

02.03.2021 00:59 | Son Güncelleme: 02.03.2021 01:02
Bodrum'da 32 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 27 Şubat günü saat 07.50 sıralarında, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye uluşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 


Bodrum'da 32 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 32 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 32 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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