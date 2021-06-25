Bodrum'da 3 milyon euro değerindeki özel yapım lüks yat denize indirildi
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Bodrum'da 3 milyon euro değerindeki özel yapım lüks yat denize indirildi

Bodrum'da 3 milyon euro değerindeki özel yapım lüks yat denize indirildi
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde üretilen 37 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki lüks yat, düzenlenen törenle denize indirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde üretilen 37 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki lüks yat, düzenlenen törenle denize indirildi.

Bodrum'un İçmeler mevkisindeki bir tersanesinde 3 milyon Euro'ya mal edilen 'Pura Vida' isimli lüks yat, tekne asansörüne alındı. 5 kabinde 10 yolcu kapasiteli 3 milyon euro değerindeki yat, törenle suya indirildi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları, oda ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile davetlilerin katılımıyla düzenlenen denize iniş töreninde özel üretim yat sahibine teslim edildi. Deniz ticaret Odası Bodrum Şube ve TURMEPA Deniz Temiz Derneği Bodrum Şube Başkanı Dinç, törendeki konuşmasında, bu tarz teknelerin Bodrum'da imalatına daha çok yer verilmesi gerektiğini söyledi.

Dinç, yat üretme ve tasarlamayı, babadan oğula sistemiyle bir miras olarak taşıyıp, çağa da ayak uydurarak daha da çok gelişeceklerini kaydetti. Dinç, "Yat imalatçılığında Türk denizcilik sektörünün isim yapan alanında olmak gerek iş ortaklarım gerekse ailem adına benim için bir gurur. Bu noktada geçirdiğimiz zor günleri geride bıraktığımızı düşünerek bu normalleşme sürecinde her sektörde her alanda başarı ile yola devam edeceğimizi buradan duyurmak istiyorum. Tersanemizin üretimi yeni teknemiz sahibine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yatın ticari amaçla kullanılacağını söyleyen yat firması yetkililerinden Bora Güleş ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın katkıları ile ülkemiz artık salgın şartlarında güvenli ülkeler arasına geçtiği için şu andan itibaren yaz sezonunda hizmetlerimiz yoğun olarak devam edecek gibi görünüyor" dedi. Lüks yatın, Ege ve Akdeniz koylarında haftalık turlara çıkacağı bildirildi.


Bodrum'da 3 milyon euro değerindeki özel yapım lüks yat denize indirildi
Bodrum'da 3 milyon euro değerindeki özel yapım lüks yat denize indirildi
Bodrum'da 3 milyon euro değerindeki özel yapım lüks yat denize indirildi
Bodrum'da 3 milyon euro değerindeki özel yapım lüks yat denize indirildi
Bodrum'da 3 milyon euro değerindeki özel yapım lüks yat denize indirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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